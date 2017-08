Paris, grande gagnante des JO 2024?

2024 à Paris, 2028 à LA

Paris n'a jamais été aussi proche d'organiser les Jeux Olympiques de 2024. Mardi 1er août, Los Angeles a indiqué qu'elle venait de passer un accord avec le Comité International Olympique (CIO), afin d'organiser les Jeux Olympiques de 2028. La ville californienne était en lice avec la capitale française pour organiser les JO de 2024 et 2028. Restait alors à départager les deux villes.

Début juillet en effet, le CIO n'avait pas réussi à trancher entre les deux dossiers, ouvrant la voie à une double décision, pour les deux prochaines éditions des Olympiades. Or si Los Angeles organise l'édition de 2028, Paris devrait logiquement recevoir celle de 2024. Réponse définitive le 13 septembre prochain.



Le comité organisateur est confiant

Même si ce n'est pas encore officiel, pour Thierry Rey, ancien champion olympique de judo et conseiller spécial de la candidature de Paris, la confiance est de mise. "Laissons le processus aller jusqu’au bout mais on ne peut pas cacher que l’on est ravi de cette annonce. L’ambiance est bonne depuis le début. Nous sommes une cinquantaine réunis sur notre plateau, on n’arrête pas de bosser. On a le soutien de tout le monde. C’est un vrai bonheur que de vivre cette candidature" explique-t-il.

"On se dirige tout droit vers une annonce le 13 septembre, pour 2024 à Paris. Nous avons toujours été en bons termes. On était dans une compétition qui semble se dessiner tout à l’avantage de Paris. Soyons conscients du bonheur de pouvoir organiser les Jeux olympiques en France. Cela fait longtemps que l’on attend cela" conclut l'ancien champion olympique de judo.