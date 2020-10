Paris-Roubaix,Mondiaux Cyclo-Cross, JO à Roubaix le Vélo dans tous ses états !

Les organisateurs de l' "Enfer du Nord" ont rencontré le Préfet Michel Lalande ce jeudi pour discuter des conditions nécessaires à la tenue du Paris-Roubaix. L'épreuve doit se tenir le 25 octobre, avec - nouveauté cette année - une course féminine ! On en parle avec Pascal Sergent Président du Comité Cyclisme Hauts-de France .Regard également vers les JO 2024 et les mondiaux de cyclo-cross 2025 à Liévin !