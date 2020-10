Parking gratuit, numéro vert, qu'est-ce qui change avec le confinement ?

Les messes de la Toussaint auront bien lieu. Que va-t-il se passer ensuite pendant le confinement ? On fait le point avec le directeur de la communication du diocèse de Bourges dans quelques instants.



Comment va se dérouler la rentrée scolaire de lundi ? Vous entendrez le point de vue du directeur diocésain de l'enseignement catholique de Loir-et-Cher. Pour lui, on en demande beaucoup trop aux établissements scolaires.



Et malgré le contexte sanitaire nous finirons cette édition en parlant un peu de culture. L'exposition Kanak, enquête sur une collection met en lumière l'histoire de Gervais Bourdinat, un berruyer peu connu.