Parlons sport - 14 octobre 2019

Troisième numéro de "Parlons Sport" présenté par Jean Rinaud. Emission centrée sur l'actualité sportive en Charente.



Invités :



-Rémi Samson, entraîneur de l'équipe féminine de l'ACH Handball, et Anabelle Courcelles capitaine de l'équipe première.



-Guillaume Merle, directeur sportif du club de natation des Dauphins cognaçais.



Première partie : retour sur l'actualité du club de l'ACH, son début de saison en championnat et son parcours en coupe de France.



Deuxième partie : présentation des différentes activités proposées par le club des Dauphins cognaçais, et rappel de la conférence du 22 novembre "Pas pour les filles", qui a pour but de promouvoir la pratique du sport en club chez les filles.