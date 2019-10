Parlons sport - 21 octobre 2019

Troisième émission de Parlons foot animée par Pierre Emmanuel Allard et Jean Rinaud. Une émission qui tend à mettre en lumière les différents acteurs du football charentais.



Un numéro "spéciale coach", avec comme invités Sébastien Joseph entraîneur de l'ASJ Soyaux, et Hervé Loubat entraîneur de l'ACFC. Une manière d'aborder l'importance de l'entraîneur dans le management d'une équipe, en prenant en compte l'aspect tactique, psychologique et humain...

Retour aussi sur le début de saison des deux clubs de football charentais...