Parlons sport - 9 décembre 2019

Sixième numéro de "Parlons foot" animé par Pierre Emmanuel Allard et Jean Rinaud. Une édition spéciale "Coupe de France" en direct du Club House de l'ACFC. Patrick Triaud président de l'ACFC et Jean-Bernard Hus secrétaire général du club, reviennent sur la qualification de l'équipe pour les 32eme de finale, et la potentielle organisation en vu d'un potentiel match à domicile face à une équipe de Ligue 1...