Parlons sport - Edition du 6 janvier - Coupe de France et Laï Muoï

Huitième numéro de "Parlons Sport"présenté par Jean Rinaud. Une émission centrée sur l'actualité sportive en Charente.



Première partie : retour sur l'exploit de l'ACFC qualifié pour les 16eme de finale en coupe de France. Pierre Emmanuel Allard, responsable communication du club nous livre son analyse sur la prestation de 'léquipe d'Angoulême face à Challans, et les nombreux préparatifs pour le prochain tour.



Deuxième partie : Grégory Rigaud, professeur de Laï Muoï à Saint Brice, nous présente cet art martial mélangeant self défense, boxe chinoise et taekwondo. Une sport reposant sur la maîtrise du corps et de l'esprit.