Parlons Sport - Julie Longueteau - JSA Gymnastique - 3 février 2020

Pour le dixième numéro de "Parlons Sport", nous mettons en avant le sport féminin, en participant à l'opération "Sport Féminin Toujours" mise en place par le ministère des sport, le secrétariat d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et le conseil supérieur de l'audiovisuel. Il est important de rappeler que la médiatisation du sport féminin ne représente que 16 à 20% de l'ensemble des diffusions.



Première partie : Julie Longueteau, joueuse et capitaine de l'équipe féminine de l'AL Saint Brice nous raconte son parcours de joueuse de district et sa passion du football, et notamment les difficultés qu'elle a pu rencontrer en tant que joueuse.



Deuxième partie : Sébastien Gilaud président de la JSA gymnastique d'Angoulême et Laëtitia Sudre coach principale et ancienne gymnaste, témoignent du manque de médiatisation et des infrastructures vétustes d'un club ayant pourtant atteint la barre des 500 licenciés cette année.