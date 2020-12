Parole d'évêque - émission du 28 novembre 2020

Jean-Louis Papin

Monseigneur Jean-Louis Papin a été nommé évêque du diocèse de Nancy et de Toul par le pape Jean-Paul II, le 3 septembre 1999 et consacré le 24 octobre de la même année.

Ordonné prêtre le 22 juin 1974 pour le diocèse d'Angers, il a été vicaire à la paroisse des Ponts-de-Cé de 1974 à 1978 avant de se consacrer à la formation des futurs prêtres comme professeur de théologie dogmatique du séminaire interdiocésain de Nantes de 1980 à 1993, codirecteur de l'Institut de Formation des Éducateurs du Clergé à Paris de 1987 à 1994, puis supérieur du séminaire interdiocésain de Nantes de 1993 à 1999.

Il a été vice-président de la Conférence des évêques de France de 2004 à 2007. Il a aussi été président de la commission des mouvements apostoliques et associations de fidèles, et président du comité de la mission en monde ouvrier.

Le 8 novembre 2008, il est élu président de la Commission pour la vie consacrée, dont il était déjà membre, pour un mandat de trois ans1, renouvelé en 2012.

Depuis novembre 2009, il est membre du groupe de travail « écologie et environnement » animé par Mgr Marc Stenger. Fin 2014, il est désigné évêque accompagnateur de la D.C.C (Délégation Catholique à la Coopération ; il a d'ailleurs été volontaire en Centrafrique).