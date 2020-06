Parole d'évêque - émission du 6 juin 2020

Ce matin, et aprés 3 mois d"émissions "Parole d'évêque" confinées, c'est le grand retour de Monseigneur Papin dans les studios de RCF Lorraine Nancy ! Avec Nicolas Dufour, notre évêque revient sur la mort de George Floyd et le péché du racisme évoqué par Pape François lors de son audience générale du mercredi 3 juin ; le retour à la vie liturgique déconfinée et la reprise des activités dans le diocèse de Nancy et Toul ; et une longue plage consacrée à la spiritualité de Charles de Foucauld, bientôt canonisé...