Parole de start up : Allpriv et la cybersécurité

Allpriv sécurise les relations internet des ordinateurs portables hors de l’entreprise lorsqu’ils se connectent au réseau wifi public. Dans de tels cas, ils sont en effet hors de portée des sécurités des serveurs de l’entreprise, sans protection des données qu’ils génèrent et très vulnérables aux piratages informatiques.

La crise du Covid 19 a entraîné l’explosion du télétravai dans des entreprises non préparées à ce mode de fonctionnement, ne disposant pas des outils nécessaires pour cela. En en avril , on a assiste à une croissance de +600% des actes de piratage par rapport a janvier

L a solution proposée par Allpriv, est un petit boitier qui se fixe derrière l’écran de l’ordinateur portable. Il contient une vingtaine de services qui gèrent la relation de l’ordinateur avec le monde exterieur dans les mêmes conditions de sécurité qu’en entreprise. Etant la première entreprise à répondre à ce besoin extrêmement pointu et urgent des grosses entreprises, Allpriv , créée en 2017, a acquis le marché des grands comptes avec 10 000, 50 000 et 1000 000 ordinateurs mobiles a protéger.

Allpriv travaille aujourd’hui à mettre cette application à disposition des TPE qui commencent à s’interroger sur la sécurisation de leurs données informatiques. La solution proposée tiendra compte de tous les besoins observés et traités pour les grands comptes et sera mise a disposition des non intitiés en quelques cases à cocher.

La notion de perte de données est floue pour les TPE, mais les voleurs font beaucoup d’argent en revendant quelques centimes la donnée, les millions de données qu’ils extraient des ordinateurs. La fuite de données n’est pas visible, elle passe souvent inaperçue. Toutes les informations que l’on trouve sur internet a partir des ordinateurs ne représentent que 5% du trafic mondial, les 95% restant représentent le dakweb ou trafic des données volées. Il est donc urgent, de porter attention au phénomène pour essayer de se protéger.

Grace à son innovation, Allpriv est la première entreprise française a avoir été primée, dans la catégorie cybersécuité, au Consumer Electronic Show (CES), plus grand salon dédié à la high-tech au monde. Elle vient d’ouvrir une agence aux Etats Unis qui lui assure un développement international.