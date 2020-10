Parole à notre évêque

Jacques Bonnet l'invité de Mgr Hervé Gosselin est diacre permanent et responsable du service diocésain de la formation chrétienne. Il nous présente le parcours Emmaüs. L'objectif de cette formation est de transformer nos manières de croire et nos manières de vivre en chrétien, dans le monde d’aujourd’hui : « Quels que soient nos engagements, notre vocation, notre âge, nous sommes invités à nous former, afin de mieux témoigner de notre vie chrétienne.»