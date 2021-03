Parole à notre évêque

Du 23 au 26 mars 2021, les évêques de France étaient réunis en assemblée plénière pour une session de travail et de réflexion commune. Les archevêques étaient réunis à Lourdes et les évêques et leurs invités diocésains en visio.



Mardi le travail sur le cycle écologie intégrale entamé en novembre 2019 s’est poursuivi. La réflexion avait pour thème « Produire et créer : quelle empreinte ? »



Pour le diocèse d’Angoulême Mgr Hervé Gosselin avait demandé à Claire et Jean-Emmanuel Poumailloux agriculteurs installés à Hiesse « Les jardins de la Roussie ». Le père Gosselin et Jean-Emmanuel reviennent sur ce travail.