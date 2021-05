Parole à notre évêque

Le week-end prochain auront lieu les confirmations pour les jeunes des écoles Saint-Paul et Sainte Marthe-Chavagne et ceux de l’aumônerie de l’enseignement public. Myriam Etevenard animatrice en pastorale scolaire et l’invitée de Mgr Gosselin.



Mgr Gosselin reviendra également sur le conflit Israélo-palestinien, la semaine Laudato-Si du 16 au 25 mai et la fête de St Ausone et à l’occasion du transfert du corps de Mgr Rol dans le caveau des évêques à la cathédrale.