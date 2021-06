Parole à notre évêque

Le service des pèlerinages et l’Hospitalité charentaise organisent un pèlerinage à Lourdes du 12 au 16 juillet. 180 personnes malades, hospitaliers et pèlerins partiront d’Angoulême, Confolens, Ruffec, Cognac et Barbezieux.

Monseigneur Hervé Gosselin accompagnera ce pèlerinage qui s’intègre pleinement dans l’année: Mission et solidarité. Philippe Ménard président de l’hospitalité charentaise est l’invité de Mgr Hervé Gosselin dans ce magazine