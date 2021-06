Parole à notre évêque

Catherine Joslet est l’invitée de Mgr Gosselin cette semaine. Catherine Joslet est déléguée épiscopale auprès des mouvements et associations de fidèles. Ils étaient réunis la semaine dernière autour des cinq essentiels de la vie chrétienne: prière, fraternité, service, formation et évangélisation. Mgr Hervé Gosselin a évoqué avec les mouvements et associations de fidèle les critères d’ecclésialité.