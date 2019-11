Parole à notre évêque depuis l'assemblée pleinière de Lourdes

Depuis Lourdes Monseigneur Hervé Gosselin revient sur les débats de l’assemblée d’automne des évêques de France. Il aborde également l’actualité du diocèse d’Angoulême avec la désacralisation de l’église Sainte Bernadette d’Angoulême, prévue samedi prochain, et les enjeux du conseil presbytéral qui se tiendra jeudi.



En seconde partie de Parole à Notre Evêque Mgr Gosselin est avec les deux laïcs du diocèse invités à participer à cette assemblée pour parler écologie. Il s’agit de Pierre Piton responsable diocésain du Label Église verte et de Thierry Burin des Rosiers dirigeant d’entreprise à Cognac et responsable du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour la Province de Poitiers.