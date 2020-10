Paroles d'enseignants, leurs réactions après l'assassinat de Samuel Paty

Tandis qu'un hommage national est rendu au professeur Samuel Paty ce mercredi 21 octobre, à Bordeaux et en Gironde l'émotion des professeurs est grande. Deux chefs d'établissement nous livrent leurs impressions, Vincent Huyghe, directeur à Marcheprime et Emmanuel Vilbois à Bordeaux.

La violence monte dans les écoles

Pour Vincent Huyghe, les écoles et les enseignants sont confrontés à une violence notamment des parents d'élèves. Et, pour lui, "la non contenance psychique peut aboutir aux drames", comme l'attentat sur Samuel Paty. Ce directeur d'école assure qu'il parlera avec des élèves de cet attentat et espère plus de fraternité dans les écoles. Ecoutez son témoignage ici :

Defendre la liberté d'expression

Emmanuel Vilbois, ébranlé par cet attentat, veut défendre la liberté d'expression. "Il faut montrer les caricatures mais surtout les expliquer et pouvoir aborder tous les sujets durants les cours", indique le directeur d'établissement à Bordeaux. Son témoignage à retrouver ici :