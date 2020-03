Paroles en Wrach dans le pays des abers W

Nous parlons ce matin d'une association toute jeune, elle n'a que quelques mois, mais son activité rencontre un écho qui surprend ses fondateurs. Ange Patrick Akanza et Valentine Iannone ont créé Let's Go To Africa, pour collecter des vêtements auprès des particuliers, et les redistribuer en Afrique, auprès d'organismes qui en ont besoin.