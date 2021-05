Partez à la découverte des richesses naturelles autour de vous !

Jusqu'au 31 mai, la Région des Pays-de-la-Loire et le réseau GRAINE organisent la 3ème édition de l'événement "Pays-de-la-Loire Grandeur Nature".

200 visites et activités sont proposées un peu partout sur la Région pour découvrir et donc mieux protéger notre environnement.

Estelle Brault est directrice du réseau Graine. Elle est interrogée par Antony Torzec.