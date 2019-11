Pas assez de places d'hébergement d'urgence à Tours selon les associations

: De nouvelles places d'hébergement d'urgence en Indre-et-Loire. 45 sont ouvertes depuis ce matin pour les sans-abris. Une mesure du plan hiver, dérisoire pour les associations.



: Blois accueille dès ce jeudi, les assises nationales des maisons des lycéens. Des centaines de jeunes sont attendus pour échanger sur la mobilisation pour le climat et l'environnement.



Ce début de semaine s’annonce plutôt ensoleillé sur la Touraine et le Loir et Cher. En revanche on a toujours froid. Météo France prévoit des maximales à 12 degrés seulement cette semaine.