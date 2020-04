Pas d'aides aux entreprises stratégiques pour Luxfer

Depuis le début de l'épidémie de Covid 19, les Luxfers demandent la nationalisation de leur usine de Gerzat, fermé il y a un an et demi. Les salariés avaient écrit à Emmanuel Macron pour demander au président de "respecter ses engagements".

Pour soutenir cet objectif, le groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée Nationale avait déposé un amendement dans le nouvelle loi de finances rectificative votée cette semaine.

Un amendement pour nationaliser Luxfer

Cet amendement visait à ouvrir 40 millions d’euros de crédits afin de permettre à l’État de nationaliser les sociétés Luxfer et Famar (fabriquant de médicament basé à Lyon, ndlr).

Un amendement défendu par Christine Pirès-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, lors des débats à l'Assemblé le vendredi 17 avril. « Si nous souhaitons véritablement retrouver une indépendance sanitaire, comme l’a dit fort justement le Président de la République le 12 mars, il convient de saisir toutes les occasions qui se présentent », a d'abord précisé l'élue auvergnate.

Avant d'ajouter : « Luxfer produit des bouteilles qui seront ensuite remplies d’oxygène. 60 % d’entre elles étaient à usage médical et à 30 % pour les sapeurs-pompiers ».

Des doutes sur l’intérêt stratégique de Luxfer

Des arguments qui n'ont pas convaincu Agnès Panier-Runacher, Secrétaire d'état à l'économie : « Le repreneur intéressé par Luxfer envisage un projet en lien avec l’hydrogène plutôt qu’avec l’oxygène médical » a d'abord expliqué la Ministre.

« Il faut que la reprise ait du sens sur le plan industriel. Or il s’agit d’une entreprise fermée depuis un certain temps, dont les salariés ont été assez largement reclassés : la solution n’est pas si évidente » a-t-elle argumenté.

Christine Pirès-Beaune, députée du Puy-de-Dôme a repris la parole pour apporter une correction : « une quarantaine des 136 salariés ont en effet été reclassés, sont partis en retraite ou en préretraite, mais la centaine d'autres est disponible. Ils ont même travaillé à un plan de redémarrage de l’usine ».

Agnès Panier-Runacher a alors repris à son tour la parole pour apporter de nouveaux arguments : « On dénombre 200 000 bouteilles d’oxygène en circulation chaque année. Elles sont réutilisables pendant dix ans. Et nous disposons d’un fournisseur au Royaume-Uni ».

Et la ministre de conclure : « Cette fabrication est-elle stratégique ? Non, Luxfer ne figure pas sur la liste. Cela n’empêche pas d’examiner un projet de reprise, mais c’est une autre démarche ».

Valérie Raubault, députée socialiste, renvoie alors la secrétaire d'Etat dans les cordes. « Votre option consiste à disposer sur le continent européen d’un fabricant au Royaume-Uni, au moment du Brexit. Néanmoins, on ne sait pas ce que deviendra le Royaume-Uni après le Brexit. Autant préserver la capacité de production de notre pays ».

L'amendement n°36 visant à nationaliser Luxfer ne sera finalement pas adopté. Restait alors une dernière chance mercredi 22 avril avec le vote du projet de loi de finances rectificative au Sénat.

Pas plus de succès au Sénat

L'amendement était cette fois défendu par Jean-Claude Tissot, sénateur Socialistes et Républicain de la Loire. Et d'introduire son propos sans détour : « L'épidémie du Covid-19 impose des décisions de bon sens économique ». Et de poursuivre : « L'entreprise Luxfer est la seule en Europe à fabriquer des bouteilles à oxygène. ces bouteilles seront certainement utiles dans les jours et mois qui viennent ».

Le sénateur Pascal Savoldelli prend à son tour la parole à l'adresse du gouvernement : « nous allons discuter l'utilisation de 20 milliards d'euros pour que l'État entre dans le capital d'entreprises. Nous avons évalué le besoin pour Luxfer et Famar à 40 millions d'euros ».

Agnès Panier Runacher Secrétaire d'état à l'économie prend alors la parole pour répondre. « Il y a une diversité d'instruments publics (pour prendre une participation dans une entreprise, ndlr). Votre amendement est un amendement d'appel. Luxfer n'est plus en fonctionnement : la question est de trouver un projet industriel solide. Nous y travaillons ».

Le sénateur Pascal Savoldelli reprend une dernière fois la parole. « Merci, madame la ministre, d'avoir répondu sur cet amendement. Je m'en souviendrai. Pour Luxfer, il faut poursuivre le travail pour trouver un repreneur. Je retire l'amendement, en retenant vos engagements ».

Là encore l'amendement a finalement été retiré du projet de loi de finances rectificative. L'entreprise Luxfer ne disposera donc pas des 40 millions d'euros de crédit souhaités pour relancer l'usine. Un nouveau coup dur pour les salariés, dont une centaine est encore au chômage.