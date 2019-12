Pas de célébration de l'Avent à la Cathédrale de Clermont dimanche

© 2019 - Nathalie Goncalves - Le père Bernard Lochet, vicaire général et le père François Marie Maurin, vicaire épiscopal lors de la présentation du lancement de l'année de la synodalité

Le premier dimanche de l'Avent a été retenu pour l'ouverture de l'année de remémoration du synode diocésain de l'an 2000. Monseigneur François Kalist, évêque de Clermont invite à « rendre grâce à cette belle expérience de vie diocésaine ». Car il y a 20 ans, les paroissiens étaient invités à réfléchir à comment être plus actifs ensemble pour évangéliser partout autour de soi.

A l'occasion de ce 20ème anniversaire du synode, les paroissiens seront invités à promouvoir la vie synodale dans l’Église diocésaine. Pour lancer cette dynamique, une rencontre sur le thème du « marcher ensemble » est proposée en l'église Jeanne d'Arc ce dimanche 1er décembre.

Bousculer les habitudes pour redécouvrir la synodalité

L'entrée dans le temps de l'Avent risque de surprendre les paroissiens du Diocèse de Clermont. En effet aucune célébration des vêpres ne sera proposée en la Cathédrale cette année. A la place, un temps de rencontre aura lieu en l'église Jeanne d'Arc dimanche.

« Je crois que c'est la volonté de notre évêque de sortir des lieux habituels. Il l'a fait pour ses vœux, il le fait là pour l'entrée en synode. C'est la volonté de se rapprocher le plus possible des uns et des autres » souligne le père Bernard Lochet, vicaire général du Diocèse de Clermont.

Pas de Vêpres mais des groupes de partage

Changement de lieu, mais aussi changement de forme. Pas question de faire comme d'habitude sous un autre clocher. Les personnes présentes ne viendront pas seulement écouter. « Il s'agit de proposer une rencontre dans la rencontre » précise le père François Marie Maurin, vicaire épiscopal du Diocèse de Clermont.

Des vidéos de témoignages de personnes ayant assisté au synode seront projetées. Puis une mise en scène sera proposée par la troupe Scèn'épi des jeunes du diocèse. « Ils nous livreront leur vision de ce qu'est la synodalité. Ensemble, demain on fait quoi ? » souligne le père François Marie Maurin.

Des fiches pratiques pour guider la réflexion

Les paroissiens seront ensuite invités à échanger leurs impressions avec les jeunes de Scèn'épi. Puis des petits groupes seront formés pour faire de propositions. Des fiches de travail guideront les partages en groupe pour inventer de nouveaux chemins ecclésiaux adaptés aux réalités du terrain.

Le père François Marie Maurin prendra ensuite la parole pour rappeler les enjeux du synode avant un temps de prière et des louanges. Un dimanche de l'Avent pour rappeler que cette démarche concerne tous les baptisés. Avec un seul but « faire route ensemble pour annoncer Jésus-Christ à toute la création » conclu Monseigneur Kalist.



Entrée dans l'année liturgique, année de la synodalité

Eglise Jeanne-d'arc à 15h dimanche 1er décembre

Place Littré, 63000 Clermont-Ferrand