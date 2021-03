Les citoyens appelés à participer au financement de projets solidaires. Depuis lundi 22 mars la plateforme efferve'sens hébergée sur le site du conseil régional du CVL vous permet de soutenir l'économie sociale et solidaire dans notre région.



Pas de second mandat pour Michel Autissier à la tête du conseil départemental du Cher. Le président du département va mettre fin à sa carrière politique. Il croit aux chances de la droite pour les élections départementales qui doivent se tenir en juin prochain.



Le croissant, un produit phare de nos boulangeries françaises. Pour preuve ce week-end avec une sélection régionale. Une étape décisive avant la finale nationale en mai.



La natation se développe à Châteauroux et dans l'Indre. Une section sportive va ouvrir en septembre prochaine au sein du collège Beaulieu.