Pas facile de circuler en vélo en Berry

Dans cette édition, nous parlerons du nouveau périple dans lequel selon lance le Loir-et-Chérien Jean Poitevin. Parcourir avec son mulet Mario, 240 km à pied pour mettre en lumière les cancers de l'enfant.



Pas facile de circuler à vélo à Bourges et Châteauroux. Les aménagements ne semblent pas suffisant. Dans cette campagne des municipales, l'écologie et les modes de déplacement doux sont un enjeu important. On ouvre un dossier sur le sujet dans quelques instants.



En fin d'édition notre tour des candidats aux élections municipales nous emmènera à Issoudun. Christopher Albarao souhaite mettre en place un mini golf urbain.