Amis auditeurs bonjour et soyez les bienvenus sur RCF Touraine dans le mag des associations. En ce mardi matin, nous partons à Chinon pour découvrir l’association Pas à Pattes. Pour en parler, nous accueillons Camille Cottereau et nous allons voir avec notre invitée les missions de cette structure promouvant notamment la médiation par l’animal. On se retrouve tout de suite!