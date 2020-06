Pascal Mesnil, un candidat social et écologique au second tour à Alençon

Avec près de 16% des suffrages, la liste "Une Gauche unie, écologique et solidaire" a créé la surprise. Le maintient de la candidature de Pascal Mesnil au second tour en est une deuxième.



Il y aura donc quatre listes au second tour dans la préfecture de l'Orne ce 28 juin. Pourquoi ce maintien, sans alliance avec d'autres listes de gauche? Comment la crise sanitaire du Coronavirus a pu changer la vision du candidat de la gauche écologiste? Le directeur d'une école primaire alençonaise est convaincu: "la crise économique à venir doit imposer les questions sociales dans le débat politique".

Pour rappel, l'ancien maire, Joaquim Pueyo a réalisé 35% des voix, suivie par la candidate de droite Sophie Douvry avec près de 23%. La liste d'Emmanuel Darcissac, le maire sortant est troisième avec 20% des suffrages.