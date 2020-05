Pascal Ray, Directeur de l'Ecole des Mines de Saint Etienne

Membre de l’Institut Mines-Télécom, rattachée au Ministère en charge de l’industrie, l’École des mines de Saint-Étienne figure parmi les plus prestigieuses écoles d’ingénieurs de France.

Dédiée à la formation d’ingénieurs généralistes et de spécialités de haut niveau, déployant une recherche orientée vers l’industrie, Mines Saint-Étienne a également un rôle prépondérant dans l’accompagnement des entreprises à la transition industrielle via son programme Mines Saint-Étienne Tech.

Pour la première fois de l’histoire de l’Établissement, notre École intègre le prestigieux classement Times Higher Education World University Ranking (THE) dans le top 500 des universités mondiales (classée 401-500) : le palmarès souligne le rayonnement international et l’excellence de la recherche partenariale de Mines Saint-Étienne.

