Pascal Rophé, Directeur musical d'un ONPL privé de son public

Le confinement a mis le monde de la culture sous cloche. Les professionnels de la musique ont été privés de concert et de publics. C’est le cas notamment pour l’Orchestre national des pays de la Loire qui a dû annuler ses dates de concert. Et c’est la raison pour laquelle vos radios chrétiennes en pays de la Loire vous proposent la diffusion d’un concert enregistré par l’ONPL avec au Programme Ravel, Prokofiev et Stravinsky. Concert qui sera diffusé, le 8 décembre à 19h sur Fidélité Nantes, 19h15 sur les radios RCF Vendée, RCF Sarthe et RCF Anjou, et le 14 décembre à 14h sur Fidélité Mayenne et en podcast sur les différents site internet des radios.