Passages avec Benoit Bradel et Les Impromptus de Philippe Voivenel.

Avec le retour vers une vie plus normale c'est aussi le retour des festivals et à Metz de Passages, Transfestival dont nous parlons après le journal régional présenté par Sébastien Souici avec le nouveau directeur, Benoit Bradel. Bouabdellah Tari évoquera l' animation estivale messine avec Léo Mazzarini et tout de suite accueillons nos premiers invités Chantal de la Touanne Machiavel, Montesquieu et Philippe Voivenel.