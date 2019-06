On passe à table

Pour la dernière de On Passe a Table on a rassemblé autour de la table de joyeux épicuriens, ambassadeurs du bien manger et plus encore de produits de qualité, savoureux, originaux, a déguster en toute convivialité

Nos invités pour ce samedi : Serge Berthier, co fondateur de l'association Les Théobromistes, une association dédiée à la vulgarisation sur l'histoire, la connaissance et la dégustation du cacao, et plus particulièrement du chocolat Bean to Bar

Erwan de Kerros , fondateur de Terre Exotique, pipérologue, découvreur d'épices à travers le monde, qui lance le 1er festival International des POivres en Touraine les 29 et 30 juin prochain a Saint Cyr sur Loire

Enfin, Laurent Dutheil, grand confiturier tourangeau, créateur de gourmandises sucrées, et fondateur de 1001 confitures.. Un régal pour nos palais ce matin

Et aussi nos chroniqueurs Patrick Chateau, Jean Claude Bonnaud et Virginie Charreau



Les liens

Festival International des Poivres : www.https://festivaldespoivres.fr/

Mille et une confitures : https://milletuneconfitures.fr/index.php

Chocolat Bean to bar : www.labaladegourmande.com



Et aussi : le site de Virginie Charreau : www.revivisens.com