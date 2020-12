Passer des chaussons aux protections hygiéniques pour sauver des emplois

Annelise Morin est responsable du site Plastigom de Champagné. Corinne Boulay est la créatrice de la Week'Up au Mans, la seul cup pliable 100% française. Mais le projet de cup ne s'arrête pas là.

Le lancement d'un nouveau produit, des serviettes hygiéniques lavables, permet à l’usine de fabrication Plastigom, basée à Champagné, de maintenir ses emplois menaçés par la crise du Covid-19.



La Week'Up pour sauver des emplois

Quel est le rapport entre des chaussons et des protection hygiéniques ? Vous n'en voyez pas. Et pourtant, il y en a un : le savoir-faire pour les confectionner !



Un savoir-faire sarthois

Corinne Morin développe un nouveau produit, apès les cup pliables, ce sont les serviettes hygiéniques lavables et donc réutilisables, toujours dans une démarche écologique et économique.

De son côté, Annelise Morin est la responsable du site Plastigom, qui fabriquait des chaussons à Champagné. Et le savoir-faire des couturiers pour notre confort dans nos pantouffles a été transposés pour la fabrications des protections hygiéniques.



Préserver des emplois sur le territoire

Alors que survient le premier confinement, Plastigom, voyant ses clients traditionnels fermés, se reconvertis dans la confection de masques pour leur permettre de travailler pendant le premier confinement.

Une nouvelle étape intervient pour Plastigom avec l'entrée en production de ces protection hygiéniques dès le jeudi 3 décembre 2020. Le projet semble viable pour les deux partis puisque Corinne dispose de nombreux points de ventes, quelques 80 revendeurs, des pharmacies, des enseignes bio...

La Week'Up, qu'est-ce que c'est ?

Week'Up, Une proposition unique pour les femmes

La Week'Up est une coup menstruelle qui se substitue aux serviettes et aux tampons. Une coupe en forme d'entonnoir fabriquée en silicone médical pour être le plus respectueux de la santé des utilisatrices.

Tout a été penser pour une utilisation la plus pratique possible, et même une coupe pliable qui se range dans sa boîte, un principe unique en France.



La week'Up, économique et écologique

En toute logique, avec cette coupe réutilisable, ce sont des économies qui sont à la clé. Fini l'accumulation des protections dans vos placards ; c'est autant d'économie que vous ferez pendant vos courses.

Un autre argument, c'est l'écologie. Tout d'abord, cette Week'Up est réutilisable entre 5 et 8 ans et affiche un respect total de l'intimité des femmes, là où serviettes et tampons sont montrés du doigts pour certains produits chimiques qui entrent dans leur composition.



Week'Up, ce sont des cup mestruelles, mais aussi des serviettes hygiéniques réutilisables

C'est une réponse à une demande de femmes qui souhaitaient des protections lavables. La réalisation a donc pu se faire grâce au partenariat des deux femmes, au savoir-faire de notre territoire, mais aussi à la capacité d'adaptation testée et validée pendant le premier confinement et qui permet donc de maintenir des emplois en Sarthe.