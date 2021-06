Alors qu'on croyait que le Covid allait se traduire par une explosion du chômage, il y a certes une hausse du nombre demandeurs d'emploi, mais nous assistons surtout, et ceci est vrai dans de nombreux métiers, à une véritable pénurie de compétences.

Ceci est vrai bien sûr dans les entreprises traditionnelles, mais c'est également vrai -et même peut-être plus encore- dans les associations.

Passerelle et Compétences qui s'est installé en Charente il y a un peu plus d'un an a pour objet le bénévolat de compétences au service d'associations de solidarité.

Nous recevons aujourd'hui son responsable en Charente, monsieur Guislain Demont, ainsi qu'un des bénévoles qui travaillent en liaison avec Passerelles et Compétences, Michel Cavaillé.