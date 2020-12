passeursd'avenir.fr : une plateforme collaborative

Le MCC, le Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants, tiendra en mars prochain à Nantes son congrès national.



Pour préparer ce rendez-vous, il lance une plateforme collaborative sur internet : passeursd'avenir.fr



Ce site permet aux membres et aux non-membres de l'association de contribuer aux réflexions engagées par le mouvement sur les transitions écologique, économique, sociétale et numérique, et ce, en pleine crise de la Covid19.



Les détails sur cette plateforme "Passeurs d'avenir" avec Blandine Barreau, la responsable du MCC en Loire-Atlantique et l'une des chevilles ouvrières du congrès national.



Elle est interrogée par Antony Torzec.