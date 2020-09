Passion BD et architecture

Maïté Labat et Vincent Henry ont animé Les 18 heures de Saint Julien à Tours vendredi autour de l'architecture et de leur BD respective Le château de mon père : Versailles ressuscité ! et John Bost, un précurseur.

Allez, on coince une bulle voire plusieur avec ces deux scénaristes sur leur passion commune.

Maïté Labat. Après des études d’histoire contemporaine et une expérience dans le journalisme, Maïté Labat a travaillé huit ans au Château de Versailles. C’est de son expérience à Versailles que lui sont venues l’envie et l’idée de réaliser Le Château de mon père, paru en 2019 à La Boîte à Bulles. Maïté travaille aujourd’hui au Musée du Louvre.

Vincent Henry. Ce Saint-Avertinois d’adoption a mené une carrière dans l’industrie avant de se consacrer à sa passion, la bande dessinée. En 2003, il crée sa maison d’édition, La Boîte à Bulles, où il publie essentiellement des récits intimistes, historiques, des témoignages, reportages... Il est lui-même auteur : Alexandre Jacob, journal d’un anarchiste cambrioleur ou John Bost, un précurseur (prix de la BD chrétienne au festival d’Angoulême 2018).