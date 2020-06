Pasteur et Koch , deux rivaux qui firent progresser la médecine

Pasteur et Koch furent deux grands scientifiques qui firent progresser la médecine ; mais aussi deux rivaux , en partie à cause des circonstances , en partie à cause de leurs tempéraments respectifs: Planète sciences rencontre l'historienne Chantal Ranchon pour parler de ces grands hommes de la médecine .

Une rivalité positive , donc , mais tout en pensant que leur collaboration active aurait pu , sans doute, permettre encore plus de progrès dans la connaissance médicale .