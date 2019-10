Pastorale des jeunes : Les grands rendez-vous de l'année 2019/2020

Dans ce cadre, l’Église Catholique rejoint les jeunes chrétiens, là où ils sont dans l’Hérault, y compris dans le rural, les petits groupes et les petites communautés, et leur permet de vivre avec d’autres jeunes chrétiens de leur génération des temps forts au niveau local (paroisse, secteur), diocésain, national (grands rassemblements) et international (JMJ par exemple).

Voici les principales dates à retenir :

Octobre 2019 :

Dimanche 06 : Journée Église Verte Hérault au Centre OEcuménique de Jacou

Du 24 au 28 : Séjour à Taizé pour les lycéens

Novembre 2019 :

Dimanche 10 et lundi 11 : Pèlerinage à Lourdes

Vendredi 29 : Concert du groupe Glorious à 21h00 – église Sainte-Thérèse Montpellier

Décembre 2019 :

Samedi 14 : Noël des animateurs AEP à Don Bosco

Du 28/12 au 01/01 : 41ème rencontre européenne de Taizé à Wrocław (pour pastorale des étudiants)

Janvier 2020 :

Jeudi 16/01 : Réunion grand public pour rassemblement lycéens à Mèze

WE 24, 25 et 26/01 : Récollection de la Pastorale des Jeunes à En Calcat

Février 2020 :

01er et 02/02 : Rencontre nationale CGE (Conférence des Grandes Ecoles) à Strasbourg (pour pastorale des étudiants)



Mars 2020 :

WE 07 et 08/03 : Formation animateurs à St Joseph de Montrouge (pour Aumonerie de l'Enseignement Public)

WE 14 et 15/03 : Jeunesse 2000 – 48 h avec Jésus au Lycée Nevers

Avril 2020 :

16, 17 et 18 : Rassemblement diocésain des lycéens à Lourdes

Mai 2020 :

Dimanche 03 : Dimanche de prière pour les vocations

Juin 2020 :

Jeudi 04 : Rencontre élargie Pastorale des Jeunes à 19h00 - Villa Maguelone

Jeudi 18 : Rencontre des responsables Aumonerie de l'Enseignement Public