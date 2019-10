Pathé Le Mans: Opéras, Théâtres, Balets, concerts... un beau programme culturel

Le cinéma Pathé Le Mans vous proposes un programme bien rempli pour la culture en 2019-2020. Avec de l'Opéra sur 10 dates, 4 pièces de Théâtre, 7 balets ou encore plusieurs concerts d'ici la fin de l'année scolaire. À chaque fois direction New York avec le Metropolitan Opéra, Moscou avec le Bolchoï et Paris avec la Comédie Française. La première représentation a lieu en direct des États-Unis ce samedi pour Turandot, à 18h55 et donc en direct du Mans pour le Pathé des Quinconces. RCF Sarthe est partenaire de l'Opéra et du Théâtre et nous vous offrons chaque jour des places pour ces événements (7h-8h,12h et 18h sur notre antenne). Luis Claro, le directeur du Pathé Le Mans, nous parle de la programmation, des événements mais aussi de ce début d'année avec Pierre Girault.