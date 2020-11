Patrice Lafont conchyculture

Les conchyliculteurs inquiets aa l'approche des fête de Noël.



Marqué par les deux confinements et par une épidémie de gastro en début d'année, la production de la région est en baisse. Les allées des magasins sont également de plus en plus déserte.



Pour en parler, nous recevons Patrice Laffont, président du comité conchylicole de la région Occitanie.