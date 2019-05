Patrick Bourbon - RESF

Lundi matin, une mère de famille congolaise a été expulsée de son logement du Sanitas qu'elle occupe avec ses 4 filles depuis des années. Emotion et soutien de la part d'amis, de parents d'élèves et d'associations tourangelles. Notamment RESF, le Réseau d'Education Sans Frontières. Nous recevons ce soir Patrick Bourbon, le parte parole de l'association en Indre et Loire.