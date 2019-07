Patrick Buisson : "Jeanne nous dit que la vertu d'enracinement amène à la transcendance"

2020 marquera les 100 ans de sa canonisation, et les 100 ans de l’instauration de la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, le deuxième dimanche du mois de mai. Depuis sa chevauchée victorieuse entre Orléans et Reims pour délivrer notre pays de l’occupant et lui rendre son roi légitime, cette jeune fille vierge de 19 ans n’a cessé de fasciner, d’inspirer, d’être récupérée. Plus qu’une personne, un sainte ; plus qu’une chef de guerre, un symbole. Elle offre surtout les plus beaux idéaux de foi, de courage, de valeur morale, et d’amour de la mère patrie. Pour nous en parler, RCF reçoit Patrick Buisson, journaliste et conseiller politique, ancien directeur de la Chaine Histoire qui proposera bientôt sur cette chaîne un film sur le procès de Jeanne. Un film historique qui a été montré au public vendéen sur les écrans du Grand Palace aux Sables d’Olonne le 27 juin dernier.