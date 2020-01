Patrick Ponchon : "Il y a une réfléxion pour avoir une autre salle..."

Le nouvel exploitant du Parc des expositions d'Avermes fête ses 1 an à la tête du complexe ! Jeanne et Louis productions, qui organise entre autres le Printemps de Bourges, a bouclé sa première des 8 années d'exploitations. L'occasion pour nous de faire un point sur l'année passée, et les perspectives pour le futur avec Patrick Ponchon, directeur de JLP Moulins...