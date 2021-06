Patrick Scibérras, Directeur Général de la Coopérative immobilière KEREDES

Directeur de l’Association Régionale des Organismes (L’ARO) d’Habitat social de Bretagne pendant 14 ans, Patrick Scibérras est le nouveau Directeur Général de la Coopérative immobilière KEREDES, reprenant ainsi le flambeau de Pascal Masson. Fort d’un parcours long effectué dans le Logement et parfaitement aguerri aux politiques publiques de logement, ce familier des acteurs institutionnels entend plus que jamais porter les valeurs et projets de KEREDES sur le territoire breton.