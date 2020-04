Patrick Seguin, Président de la CCI Bordeaux-Gironde

Le confinement a mis l’arrêt nombre d’entreprises. A ce jour, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde a ouvert plus de 1900 dossiers d’accompagnement renforcés auprès d’entreprises du département. Plusieurs milliers d'entreprises girondines se trouvent dans une situation très critique.

On en parle avec Patrick Seguin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde.