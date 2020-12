Patrick Thil, culture Grand-Est et le camp du Ban-st-Jean face aux éoliennes.

Notre invité en studio ce soir Patrick Thil Conseiller régional Grand Est, adjoint à la culture à la maire de Metz. Les théâtres musées et cinémas rouvrent à la mi-décembre. Jean Marc Louis décernera ses cartons vert jaune et rouge, et Joscelyn Lapart c'est intéressé au camp du Ban-St-Jean qu'on appelle parfois camp de boulay dans lequel ont été internés jusqu'à 300 000 détenus et sur lequel ou tout à côté un projet d' éoliennes et de champ photovoltaïque sont à l'étude.