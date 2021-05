Au programme, une émission consacrée au patrimoine scientifique de l’Université Grenoble Alpes. Nous commencerons par un reportage sur l’exposition Histoire de savoir(s) du Musée de l’Ancien Evêché qui a ouvert ses portes mercredi 19 mai 2021 : Rencontre avec les tout premiers visiteurs et Sylvie Vincent, conservateur en chef du patrimoine du Musée de l’Ancien Evêché. Vous trouverez également une double interview de la cellule patrimoine scientifique et technique de l’Université Grenoble Alpes, composée de Coriandre Vilain, et Elia Saunier.

Si vous avez des vieux objets de l’UGA, ou encore des histoires à partager autour de cette université, n’hésitez pas à contacter la cellule patrimoine qui peut les récupérer à l’adresse mail suivante : patrimoine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

Retrouvez ci-dessous une présentation de Coriandre Vilain sur l'une des pièces de la collection phonétique de l'Université Grenoble Alpes, conservée dans les locaux du laboratoire GIPSA-Lab, Grenoble, Image, Parole, Signal, Automatique. Le phonographe d'Edison :

