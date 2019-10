Paul ARKER, Pdt association d’Enseignement Scientifique Technique et Economique

Bilan de l’opération « Jeunes Entreprises ».



En Moselle, l'Education Nationale est partenaire avec l’Ameste association d’Enseignement Scientifique Technique et Economique, ou encore l'Union des Entreprises. Objectif : faire découvrir aux collégiens et lycéens le monde professionnel, par une immersion dans une entreprise d’accueil. Les élèves de 8 collèges et lycées professionnels mosellans ont ainsi pu découvrir l'entreprise Thyssenkrupp, ou encore les Laboratoires Lehning.



3 questions à Paul ARKER, Président de l'association d’Enseignement Scientifique Technique et Economique, au micro RCF de Cédric ROUILLON.