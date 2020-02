Pause vélo spéciale municipales alençonnaises

Pour y voir plus clair dans le programme des différents candidats à la mairie, le réalisateur Erik Fretel, producteur de l'émission Pause Vélo les a conviés à en débattre dans les studios de RCF Orne.



De quelle marge de manoeuvre dispose le maire en la matière? Comment rendre la vie du cycliste moins dangereuse au quotidien? Entre la voiture et le deux-roues, faut-il trancher? Et les familles dans cette affaire? Sans oublier, les habitants de la communauté d'agglomération. De gauche ou de droite, les candidats sont néophytes, croyants ou pratiquants? Autant de questions posées par Erik Fretel dans un débat serein et sans tabou.