Pauvreté: le Secours catholique publie son rapport annuel

Ils vivent à la rue ou dans des logements précaires, connaissent le chômage, les impayés. Certains n'ont même tout simplement aucune ressource. Le Secours catholique alerte sur l'état de la pauvreté en France, avec la publication de son rapport annuel 2017.



Neuf millions de pauvres en France

Le constat est quasiment le même chaque année. Les plus pauvres sont toujours plus pauvres et victimes de préjugés. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, en France, a augmenté d'un million depuis la crise financière de 2008. Il atteint aujourd'hui près de neuf millions de personnes. En préambule, ce rapport annuel pose une question : qui croit encore que les démunis ont la belle vie ? Une manière de tordre le cou à de nombreux préjugés sur les personnes en situation de précarité.

Ce rapport 2017 montre que les femmes, souvent seules avec des enfants, représentent une proportion croissante des personnes rencontrées par le Secours catholique. Il dévoile également que les couples avec enfants ont tendance à se précariser eux-aussi et que le nombre d'étrangers en situation d'extrême-pauvreté augmente fortement.

La solitude, l'autre versant de la pauvreté

Autre constat du rapport, les personnes en situation de précarité, en plus de leurs difficultés matérielles, font face à une grande solitude. C'est d'autant plus vrai pour les étrangers, en situation régulière ou non, qui, souvent, ne bénéficient pas d'un habitat stable. Isolement et cohésion sociale ne font pas bon ménage. Les autres besoins exprimés sont liés à l'alimentation et au logement. Pour Bernard Thibaud, du Secours catholique, les causes du problème sont structurelles.

Face à cela, le Secours catholique donne des pistes de réflexion depuis plusieurs années. Dans son rapport 2017, il insiste sur un trépied essentiel pour permettre un niveau de vie décent. Pour rappel, en 2016, l'association a accueilli quelque 1,5 million de personnes, dont près de la moitié sont des enfants.