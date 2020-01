Pays de la Loire : la dynamique démographique reste soutenue

D’après les derniers chiffres de l’Insee, institut national des statistiques et des études économiques, présentés début janvier, la région pays de la Loire se porte très bien quand à sa démographie. Isabelle Rupin a rencontré Claude Guioullier chargé de mission au centre d’études et d’action sociale de la Mayenne ( CEAS ) pour savoir d’où sortaient, ces chiffres et ce classement.